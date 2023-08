Juventus, Allegri: “Vedremo se non avere le coppe sarà un vantaggio”

“È stato un buon allenamento contro una squadra forte, abbiamo avuto diverse occasioni, dovevamo sfruttarle meglio. Nella ripresa abbiamo fatto qualche errore di troppo, ma dobbiamo lavorare con serenità. Stiamo lavorando con la disponibilità di tutti, stasera in fase difensiva credo ci sia da fare un plauso a Chiesa e Vlahovic. Siamo soltanto all’inizio, ora domenica ci saranno tre punti in palio, sarà una gara diversa”. Queste le dichiarazioni a Sky del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri al termine dell’amichevole contro l’Atalanta terminata 0-0. “Sarà una stagione inedita senza coppe? Mi devo abituare di nuovo anche io, sono 14 anni che non faccio una partita a settimana. Vedremo se sarà un vantaggio o meno, lo sarà se a marzo saremo lì a lottare per lo scudetto”, ha aggiunto il mister bianconero.