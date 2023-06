Juventus, Allegri sorride: Rabiot riflette sul rinnovo e cresce l’ottimismo

Ore di riflessione in casa Juventus per il futuro di Adrien Rabiot, che dovrà far sapere al club se accetta o meno la proposta di rinnovo. Il club punta tantissimo sul francese, punto fermo per il tecnico Massimiliano Allegri, che gli ha sempre dato fiducia e che ha chiesto alla società di provare in tutti i modi a trattenere. E la dirigenza sta provando in tutti i modi ad accontentare l’allenatore, con l’offerta ormai nota di un anno di prolungamento al mediano francese. La risposta, però, dovrà arrivare il prima possibile, visto che dalla sua permanenza o meno dipendono le mosse sul mercato.