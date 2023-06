Gundogan, che confusione: il Manchester City presenta la nuova maglia con la sua foto

Non è passata inosservata la scelta del Manchester City di presentare la sua nuova maglietta casalinga con la foto di Ilkay Gundogan. Il centrocampista tedesco non ha infatti rinnovato il contratto con il club e dovrebbe accasarsi al Barcellona. Ciononostante, il club inglese ha comunque scelto lui come testimonial per la nuova maglia. “Che maglietta” ha scritto il Manchester City, salvo poi rimuovere la foto dopo circa mezz’ora. L’ipotesi più plausibile è che si sia trattato di un errore, corretto poco dopo. Non è tuttavia da escludere che sia stato un segnale, una sorta di messaggio velato.