Juventus, Allegri pensa a Pogba nel ruolo di punta accanto a Vlahovic

Paul Pogba pronto a tornare in campo dopo la punizione in Europa League per un ritardo in allenamento. E potrebbe farlo in un ruolo non inedito, ma diverso dal consueto. Stando a quanto riporta Tuttosport, Massimiliano Allegri starebbe pensando di provarlo come punta in Juventus-Sampdoria, dunque da titolare per la prima volta in stagione, alle spalle e insieme a Vlahovic, viste le assenze di Kean per squalifica e di Di Maria e Chiesa per infortunio, oltre che di Milik ormai ai box da tempo. Pogba ha già giocato da trequartista nella primissima Juve di Allegri e potrebbe essere il modo di far tornare al gol Vlahovic con la sua qualità a supporto.