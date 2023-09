Juventus, Allegri cambia sempre: 111 formazioni diverse dalla precedente

La Juventus vince e convince ad Empoli. E lo fa continuando a cambiare rispetto alla precedente partita. Dal suo arrivo alla Juventus, Massimiliano Allegri ha schierato 111 formazioni sempre diverse da quella precedente in tutte le competizioni. Mai un segno di continuità, ma una grande varietà di interpreti e moduli, oltre all’inserimento nell’11 di calciatori sempre nuovi, pescando anche dalle giovanili. Non che sia una novità per lui. Nel suo quinquennio iniziale in bianconeri, schierò 185 formazioni diverse in 190 partite di campionato. Nel complesso, in 269 panchine con la Juve in A, ha cambiato 264 volte.

Non mancano naturalmente i punti fermi. Oltre a Szczesny (assente nelle ultime due gare), i senatori dell’11 di Max sono Danilo, Alex Sandro (a cui mancano 12 presenze per diventare il calciatore più impiegato dal toscano in carriera), Locatelli e Rabiot. Nella scorsa stagione il calciatore più presente fu Danilo che in quattro competizioni scese in campo complessivamente 53 volte. Tutto il resto spesso e volentieri cambia. E con ogni probabilità la prossima partita contro la Lazio sarà la numero 112 con un 11 titolare diverso dal precedente. Szczesny infatti è atteso tra i pali al posto di Perin.