Juventus, Allegri bacchetta Szczesny: “A fine partita bisogna stare zitti, si dicono cose inesatte”

“Szczesny? Quando si giocano le partite dovremmo star sempre zitti, già faccio fatica a parlare io. A caldo si possono dire cose inesatte, già faccio fatica io. La squadra a Siviglia ha fatto tutto quello che poteva fare nel migliore dei modi, siamo stati imprecisi in attacco e concesso un gol evitabile, ma sono cose che capitano”. Lo ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa prima di Empoli-Juventus parlando delle frasi di Szczesny dopo la sfida di Siviglia: “Szczesny non so le parole esatte che ha detto, magari ha sbagliato l’uso dei termini non conoscendo bene l’italiano. Mentre Cuadrado ha fatto una battuta. L’allenatore gioca a seconda delle caratteristiche della squadra. Si poteva far meglio e anche peggio: abbiamo fatto due semifinali, usciti bene a Siviglia e con l’Inter ma contano i risultati, ci ricordiamo solo di quelli”.