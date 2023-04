Juventus, Alex Sandro e Cuadrado donano al museo del club la maglia della 300esima presenza in bianconero

Juan Cuadrado e Alex Sandro hanno donato la maglia della loro trecentesima presenza con la maglia della Juventus al museo del club. Il brasiliano ha raggiunto questo traguardo lo scorso 28 febbraio in occasione del match contro il Torino, mentre il colombiano ce l’ha fatta la scorsa settimana, il 1° aprile, contro il Verona. All’evento hanno presenziato anche Maurizio Scanavino, Chief Executive Officer, e Paolo Garimberti, presidente dello Juventus Museum. “Alex Sandro e Cuadrado sono alla Juventus da tanti anni e hanno raggiunto questo traguardo prestigioso che gli consente di entrare a far parte, ancor di più, della storia di questo club. Siamo onorati di accoglierli nel nostro Juventus Museum“, ha detto Maurizio Scanavino.

I bianconeri, intanto, sono già tornati ad allenarsi al Training Center dopo l’impegno di Coppa Italia contro l’Inter. Come di consueto, il gruppo è stato diviso in due parti: i titolari si sono dedicati a un lavoro di scarico, mentre gli altri hanno lavorato su possesso palla e sullo sviluppo dell’azione per la conclusione. Infine, l’allenamento è terminato con una serie di partitelle sotto pressione. Ancora da valutare le condizioni di Chiesa, Pogba e Bonucci.