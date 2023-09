Juventus, 13 punti nelle prime sei gare di campionato: non avveniva dalla stagione 2019/20

Dopo il successo di questa sera della Juventus sul Lecce, la formazione bianconera registra un record che non raggiungeva dalla stagione 2019/20, ovvero l’aver raccolto almeno 13 punti nelle prime sei partite del campionato di Serie A. Un successo importante per gli uomini di Allegri, soprattutto per aver frenato la striscia positiva della squadra pugliese, e formazione che soprattutto non perdeva in trasferta in Serie A dal 3 maggio 2023, proprio contro la Juventus.