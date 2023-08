Juventus, striscione della Curva Sud: “Lukaku resta a Milano, il secondo portiere già lo abbiamo”

“Lukaku resta a Milano. Il secondo portiere già lo abbiamo”. Questo è lo striscione mostrato da alcuni supporters della Juventus e firmato Curva Sud inerente al possibile arrivo dell’ex attaccante dell’Inter alla corte di Massimiliano Allegri. Ormai da settimane è in corso una trattativa tra i bianconeri e il Chelsea per il centravanti belga classe ’93, che però non sembra attirare le simpatie del tifo juventino.

❗Juventus fans: "Lukaku stay in Milan, We already have the second Goalkeeper." #Juventus pic.twitter.com/oNbddbtbhB — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) August 8, 2023