Jerome Boateng accusato dalla madre: “Ha maltrattato le donne, una di loro si è suicidata”

Il noto quotidiano tedesco Der Spiegel ha pubblicato una mail inviata dalla madre di Jerome Boateng a un legale nel 2021 e il contenuto è shock: “Mio figlio ha maltrattato le donne mentalmente e fisicamente. Una di loro si è suicidata e non vuole pagarne le conseguenze”, come riporta il Corriere della Sera. Il difensore della Salernitana, il 25 marzo del 2021, era al centro di una missiva che sua madre Martina ha inviato a un avvocato di Berlino e che adesso è stata pubblicata sull’autorevole giornale in Germania: “Per anni mio figlio ha maltrattato le donne mentalmente e fisicamente. Ora Kasia Lenhardt si è suicidata e non vuole ancora assumersi le conseguenze del suo comportamento”, viene scritto.

La Lenhardt, ex compagna del giocatore, si è effettivamente suicidata, ma Boateng – che non può al momento rilasciare dichiarazioni sull’argomento – ha sempre negato di averla mai aggredita. Inoltre, sui giornali tedeschi si parla di un legale che avrebbe raccontato della volontà della donna di sporgere denuncia nei confronti di Jerome pochi giorni prima della morte. La Procura avrebbe anche indagato sul difensore per “sospette lesioni personali intenzionali”, archiviando. Le parole della madre, rese note soltanto oggi, potrebbero portare alla riapertura del caso.