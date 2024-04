Inter, Zhang celebra il 20esimo Scudetto: “Un traguardo a cui solo pochi possono ambire”

Gioia grande per Steven Zhang. Con una grafica preparata per l’occasione con tutta la squadra in festa e il messaggio ‘Amala’, il presidente dell’Inter dalla Cina celebra su Instagram lo Scudetto conquistato aritmeticamente nel derby in ‘trasferta’ contro il Milan. Il numero 1 del club nerazzurro ha voluto salutare la squadra e l’allenatore Simone Inzaghi con una videochiamata sul prato di San Siro.

“Wow, 20. Che numero! 20 Scudetti. 116 anni e ora finalmente siamo qui. Oggi è un giorno speciale, un giorno storico per tutta la Grande Famiglia Nerazzurra – si legge in una lettera apparsa sul sito ufficiale del club -. Il giorno in cui abbiamo il cuore pieno di gioia perché l’Inter ha raggiunto un traguardo a cui solo pochi possono ambire. Oggi tutti gli interisti del mondo festeggiano la conquista della Seconda Stella, un segno incredibile che abbiamo inciso insieme nella storia”.