Inter, Zanetti: “Capitano? Ci sono Bastoni, Lautaro e altri. Contento di Thuram e Frattesi”

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha presenziato a Fiesole a margine di un evento legato al premio Fair Play Menarini. Nell’occasione l’ex capitano nerazzurro ha fatto il punto della situazione sul mercato e sul percorso di crescita della squadra allenata da Simone Inzaghi. “Stiamo cercando di costruire una squadra in grado di fare bene in tutte le competizioni che dovrà affrontare, da quattro anni ci dimostriamo molto competitivi restando uniti. Siamo partiti con Spalletti, poi Conte e ora Inzaghi sempre con risultati importanti.” Sui nomi per la fascia di capitano in futuro: “C’è Bastoni, di cui sono molto felice del rinnovo. C’è Lautaro Martinez, ma ci sono anche altri giocatori che hanno dimostrato quel senso di attaccamento.”

A livello di mercato sono arrivati Thuram e Frattesi: “Siamo felici che ci abbiano scelto, hanno voluto fortemente l’Inter. Ogni tanto dobbiamo fare dei sacrifici ma abbiamo acquistato due giovani molto importanti che ci daranno una grossa mano. Però vorrei anche ringraziare Brozovic, D’Ambrosio, Dzeko, Gagliardini, Bellanova. Sono tutti giocatori che hanno dato molto.” Sul fronte delle uscite e delle possibili partenze eccellenti, Zanetti spiega: “E’ normale che ci siano offerte importanti quando hai giocatori di alto livello. Speriamo di tenerli tutti, anche dopo l’inizio del ritiro.”