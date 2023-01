Inter-Verona, Zaffaroni: “Credo alla salvezza, altrimenti non sarei qui”

“Se credo alla salvezza? Assolutamente sì, altrimenti non avrei mai accettato questa opportunità”. Queste le parole del tecnico del Verona Marco Zaffaroni alla vigilia della trasferta a Milano contro l’Inter. “Sapendo, altrimenti ci raccontiamo le favole, che il percorso sarà complicato. Per noi, ma anche per chi ha qualche punto in più. Con questa consapevolezza ce la vogliamo giocare fino alla fine”, spiega. “Sono arrivato all’interno di uno staff consolidato, nel quale ognuno ha i propri compiti e li svolge al meglio. Questo gruppo di lavoro stava già lavorando nel modo giusto, poi nel calcio, come nella vita, ci sono i momenti. Si tratta di continuare sulla strada che si ritiene sia giusta, chiaramente migliorando qualcosa ma mantenendo i principi che si ritiene siano corretti. I punti danno fiducia, l’obiettivo è continuare così”, ha aggiunto il tecnico.