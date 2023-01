Arriva per la prima volta in chiaro “Zlatan”, il biopic tratto dall’autobiografia ”Io, Ibra”, scritta da David Lagercrantz con Zlatan Ibrahimović. Andrà in onda su TV8 lunedì 16 gennaio alle ore 21:30, e ripercorrerà l’ascesa del campione svedese, concentrandosi sulla sua infanzia e adolescenza, fino alla sua affermazione in campo internazionale.