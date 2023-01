Inter-Verona, subito in gol Lautaro Martinez: conclusione perfetta (VIDEO)

di Giorgio Billone

Il video del gol immediato di Lautaro Martinez in Inter-Verona, frutto di una conclusione perfetta a giro da parte del Toro che mette subito in discesa la partita dei nerazzurri, chiamati a una reazione dopo alcune difficoltà. Di seguito ecco il video del gol di Lautaro Martinez, il nono in questa Serie A, nella sfida del Meazza contro l’Hellas.