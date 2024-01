Inter-Verona, Sommer con i piedi sulla riga? Ma è ininfluente, il rigore è regolare. Ecco cosa dice il regolamento

Nel folle finale di Inter-Verona succede letteralmente di tutto. Nella prima partita del 2024 i ragazzi di Marco Baroni, al centesimo minuto, hanno l’occasione di pareggiare su calcio di rigore ma Henry chiude troppo l’angolo e prende in pieno il palo. L’Inter vince dunque la partita e allunga a quota 48 punti in classifica. Tiene banco la posizione di Sommer sul calcio di rigore di Henry: il portiere tedesco sembra avere la punta del piede sulla linea, come da regolamento. Ma anche qualora fosse avanti il rigore non sarebbe da ripetere. Infatti ecco cosa dice il regolamento in merito.

IL REGOLAMENTO SUL CALCIO DI RIGORE

Il portiere commette un’infrazione se il pallone manca la porta o rimbalza sulla traversa e sui pali il calcio di rigore dovrà essere ripetuto solamente se l’infrazione del portiere ha avuto chiaramente un impatto sul calciatore che lo ha eseguito. E non è di certo questo il caso visto che Sommer è andato da una parte e il pallone dall’altra.