Inter-Verona oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

La diciannovesima giornata della Serie A 2023/2024 propone oggi Inter-Verona, match in programma alle ore 12:30 a San Siro. I nerazzurri vogliono riscattarsi dopo il pari di Marassi e vanno a caccia di tre punti per consolidare la vetta e mettere pressione alla Juventus, impegnata domani a Salerno. Match più che alla portata per la squadra di Inzaghi, che accoglie Buchanan e ritrova Lautaro dal 1′. Gli appassionati potranno seguire Inter-Lecce in diretta esclusiva su Dazn. Sportface vi racconterà la partita in tempo reale con highlights, pagelle, eventuali moviole e tanto altro ancora.

INTER-VERONA: I TELECRONISTI DEL MATCH