Inter-Udinese, Inzaghi: “Sfida complicata contro avversari di valore. Barella? Ha sempre voglia di vincere”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia del match contro l’Udinese valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato ai microfoni del canale tematico nerazzurro: “La squadra gioca sempre per vincere, purtroppo a Genova non siamo stati aiutati dalla fortuna. Dovevamo essere più cinici e cattivi sotto porta, ma l’atteggiamento dei ragazzi è stato sempre giusto fino alla fine. Il lato positivo di queste ultime partite è sicuramente la buona solidità difensiva, che viene fatta da tutti quanti. Domani sarà una sfida complicata contro avversari di valore, forti sia fisicamente sia tecnicamente. Una volta terminati gli ultimi allenamenti farò le mie valutazioni, ma a gara in corso avrò bisogno di tutti i giocatori”.

Sullo screzio tra Nicolò Barella e Romelu Lukaku: “Barella tiene tantissimo alla causa ed ha una grandissima carica, ha sempre voglia di vincere. A volte questa carica lo fa innervosire, ma sappiamo tutti che tipo di ragazzo sia. Ho grandissima fiducia in lui come in tutti gli altri ragazzi”.