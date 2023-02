Tegola per Sottil. Nel corso dei primi minuti di Inter-Udinese, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, gli ospiti devono fare a meno di Enzo Ebosse che si fa male al ginocchio ed esce in lacrime. Al suo posto Masina. Nelle prossime ore gli esami strumentali per capire l’entità del problema.