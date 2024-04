Inter-Torino, Juric: “Ci aspettano belle partite contro le squadre più forti d’Italia”

“Ci aspettano belle partite contro le squadre più forti d’Italia: l’Inter ha vinto meritatamente e faccio i complimenti, poi avremo il Bologna che gioca un bellissimo calcio, dovremo essere al massimo per fare più punti possibili”. Ivan Juric, tecnico del Torino, parla così in conferenza stampa alla vigilia del mathc contro l’Inter campione d’Italia. “Giocano davanti ai loro tifosi e vorranno dimostrare il loro valore, ma non deve interessarci – continua – e non voglio più vedere prestazioni come quella contro il Frosinone: non mi è proprio piaciuta, voglio rivedere il mio Toro”. Sulla formazione: “Tameze potrebbe tornare a centrocampo, Pellegri è a disposizione mentre Sazonov è ancora fuori e ci sono tanti giocatori che devono alzare il livello delle loro prestazioni. Sanabria? È stato anche sfortunato, ha cinque partite per fare bene”.