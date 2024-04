Inter-Torino, Dimarco non giocherà: affaticamento al polpaccio per il terzino nerazzurro

Piccolo problema fisico per Federico Dimarco, vittima di un affaticamento al polpaccio destro in queste ore. Nei prossimi giorni saranno effettuati altri controlli, ma quel che è certo è che il terzino non sarà in campo in Inter-Torino pur sedendo comunque in panchina. Il lunch match di domani alle 12:30 sarà la prima occasione per i neo-campioni d’Italia di salutare tutto il proprio pubblico al “Meazza”, così Dimarco sarà con i compagni in panchina ma non giocherà.