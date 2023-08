Inter, Sommer: “Uno dei motivi per cui sono qui è perché Inzaghi ama la costruzione dal basso”

“Sono diverse le ragioni che mi hanno spinto a venire all’Inter: questo è un club importante a livello italiano e mondiale, con una grande tradizione. Giocare in una squadra come l’Inter rappresenta una nuova sfida nella mia carriera. Non vedo l’ora di giocare a San Siro per vedere i tifosi e vivere l’atmosfera di Milano: è bello essere qui”. Queste le prime parole di Yann Sommer da neo portiere dell’Inter. “Cosa mi aspetto dalla Serie A? Non saprei, so solo che non vedo l’ora di sfidare nuovi avversari e nuovi attaccanti con l’Inter, sperando di ottenere grandi successi in stadi che non conosco: per me è tutto nuovo”, spiega a Inter Tv l’estremo difensore svizzero, ex Bayern. Che poi si sofferma sulle sue qualità: “Sono un portiere esplosivo, cerco di essere coraggioso aiutando i miei compagni anche nel gioco con i piedi, diventando un’opzione in più per loro quando il pallone è nella nostra metà campo. Cerco di trasmettere loro fiducia e calma, cercando di rimanere sempre costante”.

Tra le sue caratteristiche c’è sicuramente l’abilità nel gioco con i piedi, che per la squadra nerazzurra sarà fondamentale vista l’importanza della costruzione dal basso: “Sì, è una delle ragioni per cui sono contento di poter giocare nell’Inter. Simone Inzaghi è un allenatore che ama la costruzione dal basso, l’ha dimostrato nelle ultime stagioni. Questo è il mio stile di gioco, mi piace essere un’opzione in più per il gioco della squadra e affrontare la pressione degli avversari”. L’Inter ha da sempre una grande tradizione per quanto riguarda i portieri, per questo per Sommer difendere i pali nerazzurri “significa molto per me, è una cosa che mi rende orgoglioso. Sono tanti i portieri leggendari che hanno giocato qui: sono impaziente di indossare questa maglia e giocare a San Siro davanti ai tifosi. A loro voglio dire questo: sono felice di essere qui e orgoglioso di giocare per l’Inter – conclude Sommer – non vedo l’ora di incontrarvi e sentire la grande forza che trasmettete allo stadio”.