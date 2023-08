Sassuolo, Carnevali: “Osimhen in Arabia? De Laurentiis detta legge, decide lui. E su Vlahovic-Lukaku…”

“Questo che sta succedendo non è che mi piaccia tanto. Non sono neanche così convinto che il mercato che sta facendo possa portare a realizzare un campionato importante. Ci vorrà del tempo, i giocatori sono importanti, ma sono pochi”. Parole e musica dell’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, a proposito degli investimenti dell’Arabia Saudita. Per costruire un campionato di livello ci vuole tempo, ci vogliono dirigenti e allenatori – ha proseguito il dirigente neroverde ai microfoni di Sky Sport – Ma qualcosa di meglio del campionato italiano dove andiamo a trovarlo? L’Italia teniamocela stretta e cerchiamo di lavorare a questo calcio per costruire qualcosa di valido e interessante”.

Sulla possibile partenza di Victor Osimhen in Arabia, Carnevali aggiunge: “De Laurentiis è troppo bravo e troverà sicuramente una soluzione importante, per cui sarà lui un po’ a dettare legge su quello che può essere il mercato arabo, perché è un grande presidente“.

Un pensiero anche sul possibile scambio tra Juventus e Chelsea con Romelu Lukaku che potrebbe arrivare in bianconero e con Dusan Vlahovic che farebbe il percorso inverso: ““Si sta portando avanti da tanti giorni, quindi qualcosa d’importante c’è. Penso che è un’operazione che si possa fare senz’altro, nonostante le varie difficoltà del caso”.

Infine chiosa su Domenico Berardi: È un po’ la nostra bandiera, il nostro capitano e il giocatore più forte che abbiamo. La speranza è che possa rimanere con noi, ad oggi non abbiamo alcun tipo di richiesta da nessuna società. È da lui che partiamo, come tutti gli anni. Stiamo rinnovando, stiamo facendo cessioni e adesso ci dobbiamo occupare del mercato in entrata”.