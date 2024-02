Milan-Atalanta, Gasperini: “Calendario? Pasticcio fatto con la Supercoppa, non è normale”

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta, match in programma domani sera a San Siro. La sfida ai rossoneri di Pioli, importante per la classifica e la lotta per un posto in Champions, apre un periodo a dir poco intenso per la Dea che dovrà vedersela con un calendario davvero intasato. “Il calendario è un pasticcio, fatto già mesi fa con le partite di Supercoppa già a gennaio. Noi lo sapevamo perchè eravamo già qualificati, se fosse successo a qualcun altro non voglio immaginare le polemiche – spiega Gasperini – Ci carichiamo anche questo sulle spalle e cerchiamo di andare avanti partita dopo partita. Avremo il vantaggio che anche se perderemo una volta non avremo nemmeno il tempo di disperarci.”

Sulla partita con il Milan, il tecnico nerazzurro commenta: “Non la vedo una sfida da zero a zero, negli ultimi anni ci sono stati sempre parecchi gol tra noi. Giochiamo contro una squadra molto forte, che a parte il passo falso di Monza ha fatto tanti risultati importanti rilanciandosi in classifica. In alcuni ruoli ha delle vere e proprie eccellenze.” Una sfida ovviamente particolare per De Ketelaere, di cui Gasperini tesse le lodi: “Ha preso tanta fiducia e questo è un bel segnale. E’ sulla strada giusta, ma ha ancora margini. E’ il miglior De Ketelaere di questo momento.”

Nella lotta per il quarto posto il tecnico della Dea inserisce anche il Bologna: “Ci penseremo dopo queste partite, ma il Bologna merita assolutamente tutta la classifica che ha. In una settimana abbiamo Milan, Inter e Bologna e poi ci sarà subito lo Sporting. Prendiamo una partita alla volta iniziando da domani.”