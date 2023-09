Inter, si torna a parlare di cessione: in arrivo offerta da un fondo mediorientale

Una possibile cessione dell’Inter torna ad essere argomento di discussione. Quest’oggi sia il Corriere dello Sport che Tuttosport confermano l’entrata in scena di un possibile acquirente medio-orientale tramite un’azione portata avanti dalla banca d’affaire Raine Group. Si tratterebbe di un fondo interessato all’acquisizione del club nerazzurro e pronto ad accontentare quelle che sono le richieste di Suning. La parola finale spetta sempre a Steven Zhang, che nel corso degli ultimi anni ha più volte mostrato di essere intenzionato a tenersi la società meneghina, ma le prossime settimane e soprattutto mesi saranno fondamentali. Si avvicina sempre più, infatti, la deadline di maggio 2024, quando è prevista la scadenza del prestito da 275 milioni ottenuto da Oaktree nel maggio del 2021.

“Prestito che dovrà essere restituirto, con gli interessi che faranno lievitare la cifra fino a quasi 400 milioni, entro lo stesso mese del 2024. Altrimenti, le quote dell’Inter, lasciate in pegno, verranno escusse dal fondo americano. Tutto lascia credere che Suning non possa andare oltre e che debba cedere, con la prospettiva di ridurre le proprie richieste e, quindi, la valutazione complessiva del club che continua ad essere superiore al miliardo di euro”, scrive il Corriere dello Sport.