Baseball, buona vittoria dell’Italia in amichevole: battuta 7-1 la Repubblica Ceca

Una buona vittoria per l’Italia del baseball, che in amichevole supera 7-1 la Repubblica Ceca in quel di Brno a pochi giorni dall’inizio degli Europei. Alla Draci Arena un incontro equilibrato tra due squadr che potrebbero ritrovarsi nei quarti di finale del torneo continentale. Gli azzurri hanno mandato sul monte Gabriele Quattrini in partenza, mentre la squadra di casa si è affidata a Martin Schneider. Una gara che ha visto un’Italia solida in ogni settore, con l’attacco capace di mettere a segno 15 valide (contro le 5 dell’avversaria) delle quali 5 extra-base. Oggi si replica, sempre sullo stesso diamante.