Inter, Sensi: “Ringrazio i tifosi, vicini a me anche nei momenti più bui”

Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, è in scadenza di contratto a giugno e quest’anno, tra un mancato trasferimento al Leicester, infortuni e poco spazio, si è visto raramente in campo con la casacca nerazzurra. Sole tre presenze nella stagione 2023/24 per Sensi, all’Inter dal settembre 2020, arrivato dal Sassuolo per 25 milioni. Il mediano di Urbino ha comunque festeggiato lo scudetto e la seconda stella con i compagni, che lo hanno sempre fatto sentire parte del gruppo: “Abbiamo urlato, abbiamo cantato, abbiamo saltato e ci siamo goduti fino in fondo questo traguardo”, dice in un post sul suo profilo Instagram.

Dopodiché i ringraziamenti nei confronti dei tifosi che lo hanno sempre motivato ad andare avanti anche nei momenti difficili: “Volevo ringraziarvi uno ad uno per le emozioni che ci avete fatto vivere ma soprattutto volevo ringraziarvi per il sostegno e l’amore che mi avete sempre trasmesso anche nei momenti più bui. Mi avete sempre dato la forza di credere in me stesso. Un grazie immenso, siete parte del mio cuore. Vi voglio bene”.