Inter-Sassuolo, Inzaghi: “Poco lucidi dopo il gol di Berardi”

“Abbiamo fatto un buon primo tempo, contro una squadra di valore e in salute. Per quello che abbiamo creato dovevamo fare più di un gol nel primo tempo. Dopo l’infortunio dell’1-1 abbiamo perso lucidità e poi c’è stato anche la prodezza di Berardi”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi dopo la sconfitta dei nerazzurri a San Siro contro il Sassuolo. “Nel primo tempo siamo stati bravi, dovevamo essere più bravi a concretizzare”, ribadisce il tecnico interista. “Poi sappiamo che ci sono episodi che non ti girano a favore, che dovevamo restare concentrati perchè contro una squadra come il Sassuolo poi diventa difficile”, aggiunge. La magia di Berardi vale il 2-1 definitivo: “Tanto merito a lui, lo conosciamo che ha grandissime qualità balistiche. Ha fatto un eurogol, ma dopo dovevamo essere più lucidi”, prosegue Inzaghi. E conclude: “Ci dispiace, in casa davanti ai nostri tifosi è un ko che fa male. Ora analizzeremo la partita, ma sappiamo che tra 48 ore saremo di nuovo in campo per un’altra partita difficilissima. Dovevamo fare di più. Ora dobbiamo andare avanti, sperando di recuperare giocatori come Cuadrado, Arnautovic e Sensi che possono darci una mano”, conclude.