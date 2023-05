Inter-Sassuolo 4-2, Dionisi: “Mancato cinismo, ma bravi a crederci”

“Soddisfatto della prestazione della squadra, con un po’ di cinismo in più avremmo potuto sbloccare noi il risultato”. Con queste parole il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta esterna per 4-2 contro l’Inter. “Abbiamo sofferto le capacità di un singolo come Lukaku nel primo tempo – ha sottolineato l’allenatore neroverde – Peccato per un secondo tempo giocato bene, a viso aperto e in maniera aggressiva. Volevamo fare questo genere di partita, poi quelle due deviazioni hanno permesso all’Inter di andare sul 3-0. Bravi comunque i ragazzi a riprenderla e crederci”.

“Forse sarebbe servito un po’ di cinismo in più, in tante occasioni in cui avremmo potuto fare gol – continua Dionisi -. Il rammarico è non averla sbloccata, ma il percorso è quello giusto. Sapevamo che essere perfetti in una partita come questa poteva non bastare. Sono comunque soddisfatto per la prestazione, speriamo di ripeterci con un risultato positivo al Mapei contro il Monza”.

Sul rinnovo: “La settimana scorsa abbiamo iniziato dei colloqui con la società, con la quale c’è una stima reciproca. È ancora tutto da vedere, ma c’è grande fiducia”.