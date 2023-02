Inter, Sandro Mazzola entra nella Hall of Fame nerazzurra

Alla quinta edizione della Hall of Fame dell’Inter, vi ha fatto il suo ingresso Sandro Mazzola. La leggenda dei nerazzurri è il quinto centrocampista ad entrarvi dopo Matthaus, Stankovic, Cambiasso e Sneijder. Mazzola non ha bisogno di presentazioni, ma è bene ricordare che il suo nome è legato indissolubilmente al club, specialmente per via della doppietta decisiva nella conquista della prima Coppa dei Campioni, nel 1964. Nel suo palmarés le Coppe dei Campioni sono però due, accompagnate da quattro scudetti, due Coppe Intercontinentali e il titolo di capocannoniere in Serie A nel 1965. Sandro è inoltre figlio di Valentino, anche lui calciatore, che morì nello schianto del Grande Torino quando il figlio aveva appena 6 anni.