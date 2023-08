Inter-Samardzic rischia di saltare tutto. Cambio di agente e nuove richieste del padre: le ultime

Clamorosa quanto sta accadendo nella trattativa, praticamente conclusa, tra l’Inter e Lazar Samardzic. In queste ore era attesa l’ufficialità del trasferimento del giocatore in nerazzurro, ma le carte in tavola sono cambiate con l’entourage del centrocampista che, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbe chiesto un paio di giorni di riflessione. Nella sede del club oggi si è presentato il padre di Samardzic e non l’ormai ex agente Rafaela Pimenta, con la quale erano stati raggiunti gli accordi dell’operazione tra Inter ed Udinese. Con il cambio di entourage, c’è stato anche un tentativo di modificare i dettagli del contratto, al quale l’Inter si è opposta in maniera decisa. Nelle prossime 48 ore sono attesi nuovi sviluppo.