Inter-Salisburgo, rivedi la conferenza stampa di Inzaghi (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 11

“I dubbi di formazione sono diversi, qualcosa cambierò, le rotazioni devono essere un grandissimo valore aggiunto giocando ogni 72 ore. Sanchez titolare? È pronto per giocare dal primo minuto, l’ho voluto fortemente qua e lui è voluto tornare con grandissimo entusiasmo”. Lo ha detto Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Salisburgo, match della terza giornata di Champions League. E su Lautaro, tra i 30 migliori per il Pallone d’oro: “Non penso vincerà, ma merita di stare lì”.