Inter, rivedi la conferenza di inizio stagione di Inzaghi e Marotta (VIDEO)

di Giorgio Billone 19

Simone Inzaghi e Giuseppe Marotta hanno parlato in casa Inter nella conferenza stampa di inizio stagione alla vigilia del raduno per la prima parte del ritiro estivo dei nerazzurri. L’allenatore e l’amministratore delegato hanno presentato la nuova annata e il tecnico piacentino ha anche risposto alle domande dei cronisti presenti. In alto ecco allora il video integrale pubblicato dal club.