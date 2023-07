Psg, Mbappè ignora l’ultimatum della società: niente rinnovo, il francese è pronto per la nuova stagione

Prosegue la guerra fredda tra il Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé, che ha ignorato l’ultimatum del presidente Nasser Al Khelaifi e non ha provveduto a rinnovare il contratto in scadenza 2024 prima del ritrovo per la nuova stagione. Allo stesso tempo però non c’è nessun trasferimento all’orizzonte, con Mbappé che intende rispettare tutto il contratto così da ricevere premio fedeltà da 80 milioni, di cui 40 gli devono essere pagati già il 31 luglio.

Dopo i test fisici, la prima vera seduta di allenamento è in programma domani pomeriggio quando dovrebbe essere presente anche Al Khelaifi. Non è da escludere quindi un incontro tra il presidente e Mbappé per capire il da farsi. A meno di clamorosi risvolti, sabato il giocatore partirà con il resto della squadra alla volta del Giappone dove il Psg disputerà la tournée di inizio stagione.