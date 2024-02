Inter, Reuters: Oaktree al lavoro per estendere prestito da 275 milioni a Suning

Secondo quanto riferiscono delle fonti rimaste anonime a Reuters, Oaktree Capital Management sta lavorando per estendere il prestito di 275 milioni di euro nei confronti dell’Inter, prima che questo scada a maggio. La volontà di Suning e della famiglia Zhang, dunque, è quella di rimanere alla guida del club. Nel 2021 il principale investitore dell’Inter, la holding cinese Suning, si era già assicurata un accordo per ottenere un pacchetto di finanziamenti triennali da Oaktree, in modo tale da per aiutare l’Inter a far fronte alla crisi finanziaria causata alla proprietà dal coronavirus in Cina.

Il prestito ad alto rendimento è stato garantito dalla partecipazione del 68,5% di Suning nell’Inter, fatto che dà a Oaktree il potenziale diritto di prendere in pegno il controllo del club in caso di mancata restituzione del prestito. Adesso, secondo Reuters, Oaktree sta lavorando con il consigliere di Suning Goldman Sachs, advisor di Suning, per una proroga del prestito. Si prevede che i termini del prestito prolungato saranno diversi da quello originale e la scadenza potrebbe essere più a breve termine.