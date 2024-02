Inter, quanti punti mancano per lo Scudetto? I calcoli aggiornati per l’aritmetica

A questo punto, la domanda non è più se l’Inter vincerà o meno lo scudetto, ma quando ci riuscirà: ecco allora i calcoli aggiornati per l’aritmetica del ventesimo tricolore della storia dei nerazzurri e quanti punti mancano alla corazzata di Inzaghi per conquistare la seconda stella. All’interno di questo articolo, aggiorneremo, settimana dopo settimana, il countdown che è già iniziato, visto il grandissimo distacco dalla seconda in classifica e soprattutto le continue prove di forza che sta offrendo questa squadra, soprattutto dall’inizio del 2024.

QUANTI PUNTI MANCANO PER L’ARITMETICA?

L’Inter si trova a quota 69 punti dopo ventisei giornate e la Juventus insegue a quota 57 punti. Se i bianconeri le vincessero tutte da qui alla fine, totalizzerebbero 36 punti, arrivando al massimo a 93. Per questo motivo, a dodici giornate dal termine, i nerazzurri hanno ancora bisogno di conquistare 25 punti, per arrivare a 94 e chiudere i giochi in modo aritmetico. Ricordiamo che in caso di arrivo a parità di punti, invece, si giocherebbe lo spareggio, anche se l’Inter ha gli scontri diretti a favore.

QUANDO POTRA’ FESTEGGIARE L’INTER?

Tenendo conto dell’attuale vantaggio di 12 punti, se questo venisse confermato nelle prossime giornate, dunque con percorso identico di prima e seconda in classifica, l’Inter potrà festeggiare al termine della trentacinquesima giornata, quando mancheranno a quel punto tre partite e il suo vantaggio sarebbe incolmabile. Ma con la media tenuta adesso, il tricolore numero venti della storia dei nerazzurri potrebbe arrivare ben prima, persino ad aprile, con la suggestione – per nulla peregrina – della possibile aritmetica nel derby contro il Milan.