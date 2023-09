Inter, Pavard: “Era arrivato il momento di una nuova sfida. Posizione preferita? Centrale nella difesa tre”

“Ero in Germania da sette anni, era arrivato il momento di una nuova sfida”. Così Benjamin Pavard ai microfoni di Dazn parla dopo le prime settimane in nerazzurro. “L’Inter si è fatta avanti e ha mostrato di avere le mie stesse ambizioni. Speriamo di poter celebrare a fine stagione più vittorie possibili, insieme ai nostri meravigliosi tifosi”, dice. “La Serie A la seguo da tempo, ho tanti amici che giocano qui in Italia. Questo è un calcio forte a livello tattico e spero di poter imparare e vincere tanti trofei con questo grande club. Sono uno che ha fame di trofei, quando alla fine della mia carriera guarderò la bacheca vorrò essere fiero di quanto fatto”. Il calciatore francese parla anche del suo ruolo in campo: “La mia posizione preferita è quella del centrale nella difesa a tre. Posso giocare anche da laterale destro, ma non mi sento a mio agio”.