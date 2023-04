Inter, numeri da non credere: 63 palle gol in 4 partite e soli 2 gol

Prosegue il momento complicato dell’Inter, che non ha iniziato come sperava questo decisivo mese di aprile in cui è in scena su tre fronti. Vero, il pareggio in Coppa Italia acciuffato in extremis contro la Juventus è un buon risultato in vista della gara di ritorno, ma le cose in campionato iniziano a diventare complesse per la qualificazione alla prossima Champions League. Come quasi sempre in questi casi le colpe potrebbe essere ben distribuite tra tutti i protagonisti, dalla dirigenza ai calciatori passando per l’allenatore.

Una cosa è certa, l’Inter non concretizza da grande squadra. Incredibili alcune delle occasione capitate nel corso degli ultimi incontri, come le due di Lukaku sia contro la Fiorentina che quest’oggi contro la Salernitana. In totale i nerazzurri hanno creato 63 palle gol nelle ultime 4 partite riuscendo a segnare solo 2 reti, di cui una dal dischetto. E le cose non vanno bene dall’altro lato del campo, dove la difesa regge bene solo a tratti. Sempre nelle ultime quattro partite sono 10 i tiri subiti in porta, con gli avversari a segno cinque volte: 2 lo spezia, 1 la Juventus, 1 la Fiorentina e 1 quest’oggi.