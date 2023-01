Inter-Napoli, rimborso Dazn: come ottenerlo e a quanto ammonta

“Nel sottolineare che il disservizio è stato causato da un partner globale esterno incaricato di gestire la distribuzione del traffico sui server (CDN) ed ha avuto una dimensione molto più circoscritta rispetto a quanto occorso la scorsa estate, DAZN ha descritto come il proprio monitoraggio abbia tempestivamente rilevato il malfunzionamento e disposto il completo ripristino del servizio”. Lo ha dichiarato Dazn in una nota emessa dopo l’incontro con il ministro Urso al Mimit in seguito ai disservizi di Inter-Napoli, spiegando come avverrà rimborso, come ottenerlo e a quanto ammonta: “Durante l’incontro, le parti hanno approfondito le soluzioni per rimborsare i clienti impattati e le azioni sia per accelerare gli investimenti già da tempo pianificati sia per apportare significative ottimizzazioni organizzative. Su richiesta di tutte le istituzioni presenti, DAZN ha assicurato che si attiverà, senza attendere la richiesta da parte degli utenti, per corrispondere automaticamente a tutti gli impattati un quarto dell’abbonamento mensile. L’indennizzo avverrà attraverso accredito dell’importo secondo le modalità di pagamento prescelte da ciascun cliente oppure mediante rilascio di voucher. La procedura di rimborso sarà attivata già a partire da questa settimana e sarà completata entro l’inizio di febbraio. Ciascun utente interessato riceverà comunicazione con conferma del rimborso all’indirizzo mail associato al proprio account”.

Dunque per ottenere il rimborso, gli utenti non dovranno fare nulla, ma questo sarà automatico ed erogato sotto forma di accredito al metodo di pagamento ordinario oppure tramite voucher. L’importo ammonta a un quarto del totale dell’abbonamento mensile: per chi paga 30 euro, si tratta di 7.5 euro, per chi paga cifre superiori on inferiori bisognerà decurtare il 25%.