Inter-Monza 0-1, Di Gregorio: “Grazie a questa vittoria continuiamo a inseguire i nostri obiettivi”

Michele Di Gregorio è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Monza 0-1, match della trentesima giornata di Serie A 2022/2023: “Questa vittoria ha ancora più valore perché arrivata contro una grande squadra come l’Inter e ci consente di continuare a inseguire i nostri obiettivi. Oggi ero davvero emozionato, soprattutto per l’atmosfera che si respira a San Siro“. Il portiere dei brianzoli ha poi aggiunto: “Con questo risultato pieno confermiamo la forza del nostro operato. A inizio anno non avrei mai pensato di godermi un’annata così bella con un gruppo fantastico“.