Inter, Mkhitaryan: “Tanti cambiamenti, ma vogliamo continuare a vincere. Lukaku? Tutti sorpresi”

Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 contro il Monza. “Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, abbiamo fatto di tutto per poter vincere. La squadra è cambiata tanto, sono arrivati 7-8 giocatori, ma abbiamo continuato quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Lukaku? Tutti siamo rimasti sorpresi, ma ormai è passato. Non voglio parlare di questa cosa”.

Poi ha concluso: “La finale di Champions? Ci ha fatto male perdere una finale così, però ci ha dato tanta forza e voglia di vincere, di ripetere il campionato fatto lo scorso anno”.