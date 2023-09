Inter-Milan, Stramaccioni: “Sarà un gran derby in un campionato avvincente”

“L’Inter è nel mio cuore, lo sarà per sempre per quello che si è creato con la città e coi tifosi. Sono una persona semplice, cerco di dare grande importanza a questi valori. Quello di sabato sarà un gran derby, speriamo che nessuno dei due club perda protagonisti. Sarà un bel derby in un campionato avvincente, anche in un mercato senza tanti colpi vedo tanto fascino”. Lo ha detto l’ex tecnico interista, Andrea Stramaccioni ai microfoni di Gazzetta.it a margine dell’evento ‘Autogol & Friends’. Promosso anche il Milan: “Ha entusiasmo, gioca un calcio propositivo, mi ha sorpreso e ho fatto i complimenti a Stefano Pioli e ai ragazzi, non tanto per le vittorie ma per la fluidità di gioco trovata in poco tempo con tutti quei giocatori nuovi. Pioli sta proponendo una novità tecnico-tattica con lo smarcamento dal basso. Ora è veramente un bel Milan, che appassiona il campionato. L’Inter ha molte più certezze ed esce consolidata dalla finale di Champions che le ha dato quella maturità che si è vista sin qui. Poi il responso lo darà il campo”.