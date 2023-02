Inter-Milan, rivedi la conferenza stampa di Simone Inzaghi (VIDEO)

di Giorgio Billone 17

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan: rivedi in alto le sue parole nel video integrale da Appiano Gentile. Il tecnico nerazzurro ha presentato i temi della stracittadina contro i rossoneri e ha parlato anche dei singoli, come Skriniar, Lukaku e Brozovic. Ecco allora le sue parole in versione integrale in conferenza stampa.