Inter-Milan, Materazzi: “Sogno un altro sgarbo. Ibra? Parte del personaggio”

Si infiamma il clima derby a poco più di 48 ore dalla sfida in programma domenica sera al Meazza tra la squadra di Fonseca e quella di Inzaghi. Oggi la Gazzetta dello Sport ha intervistato una bandiera nerazzurra quale Marco Materazzi, che ha un obiettivo ben chiaro: “Sogno la settima vittoria consecutiva, sogno un altro sgarbo. Prendere tre punti sarebbe un qualcosa di complicato da digerire per loro“.

Il Milan ci arriva in condizioni non ottimali, con i risultati che non arrivano e un allenatore che sembra non avere più la fiducia della dirigenza. “Di solito vince chi sta peggio, ma stiamo parlando dell’Inter, da due anni la più forte in assoluto in Italia. Una squadra che trasmette sicurezza, che rasserena pensando al derby. Chi va in campo dà sempre una mano alla squadra e risponde bene”, spiega l’ex difensore.

E a proposito della situazione in casa rossonera, Materazzi si sbilancia anche sulla figura di Ibrahimovic: “E’ il boss e comanda lui? Mah, non mi fa nessuna impressione onestamente. Diciamo che sono parole che fanno parte del personaggio. Mi viene da dire questo, da tifoso dell’Inter: spero che il Milan non riprenda mai Paolo Maldini…”.