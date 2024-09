Inter-Milan, Inzaghi: “I ricordi non portano punti. Lautaro? Se sta bene, gioca dal 1′”

“Sappiamo che partita sarà quella di domani. Conosciamo il derby cosa rappresenta per la società e per i nostri tifosi. Ci vorrà un’Inter speciale. In Champions abbiamo speso tanto, è vero, ma a volte in gare del genere trovi energie ulteriori che non sapevi di avere”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa, alla vigilia del derby contro il Milan, in scena alle 20.45. “La stagione è appena iniziata. Non pensiamo ai derby passati. Sì, abbiamo bei ricordi, ma questi non portano gol o punti. Dobbiamo giocare con grande attenzione, perché affrontiamo una squadra che ha ottimi giocatori”, ha aggiunto Inzaghi. “Dovremo fare una grande gara, di corsa e con determinazione. I dettagli saranno fondamentali e lì dovremo esser più bravi dei nostri avversari. Il Milan in crisi? Io cerco di concentrarmi solo sull’Inter e sulle cose di casa nostra, dove posso incidere”, ha aggiunto Inzaghi.

L’allenatore precisa che “non esiste un caso Lautaro, è il nostro capitano, ha giocato un anno intero senza mai fermarsi, è tornato prima per essere subito pronto e si sta impegnando tantissimo. Se starà bene, giocherà dal 1′”. Più bello il derby di Roma o quello di Milano? Inzaghi non si sbilancia: “Sono due derby fantastici. A Roma sono state grandissime gare, avvincenti, con grandi emozioni. A Milano è il mio quarto anno e anche qui si respira una grandissima atmosfera. Tutti e due sono pieni di emozioni”. Belle parole per l’ultimo arrivato, Palacios: “Sta lavorando bene, non parla italiano, non parla inglese e solo spagnolo. Ci stanno aiutando Correa e Lautaro, è un ragazzo di ottime prospettive e sta cercando di imparare dai suoi compagni. Ha ottima tecnica e legge bene il gioco, sta cercando di inserirsi nella nostra difesa e nei nostri principi”.