Inter-Milan in tv: data, orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

A San Siro è tempo di derby. Inter e Milan si affrontano per la terza volta in questa prima parte di stagione, in una sfida che può già decidere molto. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono reduci dalla vittoria in campionato contro la Cremonese e quella in Coppa Italia contro l’Atalanta; periodo nero, invece, per i rossoneri di Stefano Pioli che arrivano da tre pesanti ko, due in campionato e quello in Supercoppa contro i cugini. Appuntamento domenica 5 febbraio alle ore 20.45. La partita, valida per la ventunesima giornata della Serie A 2022/2023, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn.