Inter, Materazzi promuove il mercato: “Marotta e Ausilio non hanno sbagliato nulla. Lautaro interista vero”

Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, Marco Materazzi ha promosso a pieni voti il mercato finora condotto dall’Inter. I nerazzurri hanno rafforzato la rosa con gli arrivi di Taremi, Zielinski e Martinez con il chiaro intento di confermarsi in Italia e puntare a qualcosa di importante anche in Champions League. “Sono tutti acquisti che mi piacciono molto, Marotta e Ausilio non hanno sbagliato nulla. Ormai ci stanno abituando bene – spiega Materazzi, ex difensore nerazzurro e sempre molto legato alla Benamata – Per il momento lo Scudetto del mercato è nostro, la squadra è forte e c’è grande continuità grazie alla conferma di Inzaghi in panchina. L’allenatore è importantissimo, si vede il lavoro che sta portando avanti in maniera naturale.”

Altro tassello fondamentale il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez, per il quale il campione del mondo 2006 ha parole al miele: “Il fatto che abbia firmato fino al 2029 è un segnale chiaro di attaccamento alla maglia, è un interista vero ed è il nostro Capitano. Non certo come altri che si sono riempiti la bocca per poi firmare con altre società e pentirsene.” Per un rinforzo in difesa, Materazzi ha un nome preferito: “Mi piacerebbe Ricardo Rodriguez, perchè è un giocatore molto duttile che può ricoprire più ruoli giocando sia a tre o da esterno a tutta fascia. E poi ha grande esperienza.”

Una battuta infine sulla principale avversaria nel prossimo campionato: “Secondo me è il Napoli, lo vedo molto bene perchè con Conte i giocatori lavoreranno alla grande. E’ un allenatore che sa preparare al meglio la squadra.”