Inter, Marotta sul rinnovo di Skriniar: “Stiamo negoziando, c’è grande disponibilità da parte nostra”

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato della trattativa in corso per il rinnovo di Milan Skriniar. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: “Quella di Skriniar, così come di altri giocatori, rappresenta una dinamica tipica del mondo del calcio. Stiamo negoziando coi suoi rappresentanti il rinnovo, riteniamo che Milan meriti di far parte dell’organico presente e futuro. C’è grande disponibilità da parte nostra, speriamo che si possa arrivare a una conclusione. Io sono sempre ottimista, però c’è anche il realismo: sappiamo di poter fare tanto, ma non possiamo fare l’impossibile”.