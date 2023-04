Inter, Marotta: “Stagione positiva. Lukaku? Innamorato di società e tifosi, ma è del Chelsea”

“Più importante la partita con la Lazio o la semifinale di Champions? Siamo l’Inter, quindi entrambe. C’è da tenere sempre l’asticella molto alta. Meritatamente ci troviamo coinvolti in una pagina bellissima in Champions e l’obiettivo è anche quello di parteciparvi il prossimo anno. Questa corsa rappresenta un piccolo torneo tra sei squadre dopo il successo virtuale dello scudetto da parte del Napoli”. Così l’amministratore dell’Inter, Giuseppe Marotta, a Sky Sport, a pochi minuti dalla sfida contro la Lazio. “La stagione dell’Inter? L’analisi è positiva, salvo quella la partecipazione allo scudetto che deve sempre vederci protagonisti. Merito al Napoli, noi come tante altre squadre siamo stati tagliati fuori dalla corsa al tricolore. Straordinariamente e anche inaspettatamente, però, siamo molto avanti in Champions, importante anche a livello economico. Senza dimenticare la Coppa Italia. Le valutazioni generali le faremo a fine anno, ma ad oggi possiamo dire che la valutazione è positiva”, ha aggiunto.

Quanto agli incassi Champions che possono aiutare per una programmazione più serena ha spiegato: “La programmazione, la sostenibilità, non riguarda il fatto di incrementare i ricavi in Champions, ma va fatta un’analisi generale del calcio italiano. Noi, come tanti altri club, siamo in perdita. E questo discorso va di pari passo con quello sportivo”.

“Lukaku? Sono presupposti importanti il fatto del suo amore per il club e per la città, ma poi dal 30 giugno sarà di nuovo del Chelsea e valuteremo tutti insieme. Oggi sottolineo la grande professionalità del ragazzo e il suo grande senso di appartenenza, fattori importanti come quelli tecnici e agonistici”.