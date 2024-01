Inter, Marotta: “Se vinceranno altri, giù il cappello. Contattammo Allegri quando era libero”

“Meglio lepre o cacciatore? Per ora siamo la lepre, ci sono tante critiche piombate su di noi e dobbiamo essere solidi nel respingerle. L’obiettivo dell’Inter è cercare di vincere le competizioni a cui partecipa: rispettiamo gli avversari ma non ci sentiamo inferiori. Se vinceranno altri, allora ci toglieremo il cappello. Noi lotteremo fino alla fine per provare a vincere lo scudetto”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, prima del match contro il Monza: “Non vedo criticità nel reparto d’attacco, il nostro è il più prolifico. Zielinski? Sempre attivi sul mercato e sulle opportunità con i giocatori in scadenza, ma non abbiamo raggiunto alcun accordo. Arnautovic? Non ha giocato bene contro il Verona, ma non possiamo metterlo in croce per questo”.

E sulla Juventus: “Ha Allegri, che ha esperienza e questa è una componente importante. Ha inculcato una bella mentalità. Sono assolutamente competitivi, sarà uno stimolo per noi. Volevo portare Allegri all’Inter? E’ normale quando si chiude un rapporto con un allenatore poi si va a contattare chi è sul mercato. Lo contattammo perché era libero, così come con Inzaghi”.